Madeirenses colocam Portugal nos 'quartos' do Mundial de andebol

A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 venceu hoje a Islândia por 26-25 (12-11 ao intervalo) no Campeonato do Mundo, que está a ter lugar em Skopje, na Macedónia do Norte e carimbou o passaporte para os quartos-de-final da prova.

Portugal conquistou o primeiro lugar do Grupo 4 da ronda principal (Main Round) e entrou no lote das oito melhores seleções do Mundo, e tendo como próximo adversário a Dinamarca, numa partida que tem lugar na quinta-feira pelas 18h30 e com transmissão em direto no Canal 11.

Cinco jogos, quatro vitórias, um empate, zero derrotas e um bilhete para os quartos-de-Final do mundial é para já um registo de ouro da selecção portuguesa, que conta nas suas 'fileiras' com as madeirenses Joana Semedo, Júlia Figueira, Sofia Ferreira, Luana Jesus e Mariana Silva.

Numa partida equilibrada de princípio ao fim, valeu o golo da madeirense Júlia Figueira a cerca de 30 segundos para Portugal festejar.

De referir que entre a 'armada madeirense' Sofia Ferreira esteve também em destaque ao apontar oito golos e a ser a melhor marcadora lusa, a par de Contança Sequeira.

Júlia Figueira apontou três golos nos três remates que realizou enquanto Luana Jesus marcou dois, e Joana Semedo veio a ficar em branco. A guarda-redes madeirenses Mariana Silva voltou apenas a entrar defender um livre de sete metros, que acabou por não o conseguir.