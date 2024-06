Portugal nos 'quartos' do Mundial feminino de andebol de sub-20

A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 ganhou hoje à Islândia, por 26-25, em partida da Ronda Principal do Campeonato do Mundo, em Skopje, na Macedónia do Norte, garantindo um lugar nos quartos de final.

Num jogo muito equilibrado, e com a guarda-redes Matilde Rosa em destaque, com 14 defesas ao longo da partida, as lusas chegaram ao intervalo a vencer por uma bola (12-11), mantendo a mesma magra vantagem sobre as islandesas no final do encontro, mas suficiente para seguir em frente na prova.

Constança Sequeira, com oito golos e quatro assistências, e Sofia Ferreira, com oito golos, também estiveram em plano de evidência nesta partida.

A equipa das 'quinas', que empatou na segunda-feira com a formação anfitriã (28-28), continua invicta na competição (quatro vitórias e um empate em cinco jogos) e assegurou o primeiro lugar do Grupo IV da 'main round'.

Nos quartos de final do Mundial de sub-20, Portugal vai defrontar a Dinamarca, que foi a segunda classificada do Grupo II, em partida agendada para quinta-feira, em Skopje.