1. A autonomia que hoje desfrutamos não pode ser tida como um dado adquirido, mas sim o resultado de uma luta persistente e determinada. Inspirados pelos valores da liberdade e autodeterminação, os madeirenses sempre souberam que a verdadeira prosperidade só seria alcançada com o poder de decidir o nosso próprio destino. Este princípio, tal como a “cerca de oito dobras” da tradição japonesa, serve como uma proteção e um guia, assegurando que cada decisão seja tomada com cuidado, reflexão e responsabilidade.

Assim como a cerca de oito dobras cria um caminho sinuoso que abranda o passo e encoraja a contemplação, a nossa estrutura política tem de ser desenhada de modo a garantir que cada passo que damos em direcção ao progresso seja ponderado e bem fundamentado. No nosso modelo de parlamentarismo representativo, as decisões são tomadas pelos nossos representantes eleitos, reflectindo as necessidades e aspirações dos madeirenses. Este modelo de governança é um dos nossos maiores trunfos, promovendo uma cidadania activa através da representação.

Honremos a nossa história, celebrando as nossas conquistas e olhando para o futuro com confiança e determinação, dispostos a corrigir os nossos erros e a melhorar continuamente o caminho a seguir.

2. “Eu tenho um sonho” no horizonte, onde o mar azul se confunde com o céu infinito, a Madeira a crescer como uma flor rara, plena de cores e fragrâncias que inebriam os sentidos. Sob a luz cálida de um futuro promissor, o arquipélago emerge como um farol, iluminando o caminho da prosperidade e da inovação. Um sonho onde a Autonomia da Madeira deixa de ser apenas um estatuto administrativo para se tornar um símbolo vivo de potencialidade e crescimento.

“Eu tenho um sonho” onde a Madeira, como uma manta majestosa, ergue-se altiva nas asas da liberdade económica, sobrevoando os penhascos da burocracia e da ineficiência. Com asas robustas e uma visão aguçada, navega pelas correntes ascendentes do mercado, traçando um voo certeiro rumo ao desenvolvimento sustentável. Uma terra que, sem medo, explora as alturas, libertando-se das amarras que por tanto tempo restringiram o seu voo.

“Eu tenho um sonho” onde o pulsar do coração dos madeirenses, numa cadência constante e vigorosa, se assemelha ao compasso firme de um relojoeiro meticuloso, que ajusta cada engrenagem com precisão para garantir o funcionamento harmonioso de toda a maquinaria. A autonomia não é uma mera carta na mão de um jogador incerto, mas um mapa detalhado, traçado com sabedoria e coragem, apontando para portos seguros e riquezas inexploradas. A governação responsável e visionária transforma a Madeira num exemplo de eficiência e progresso.

“Eu tenho um sonho” onde vejo os campos férteis da ilha, não limitados pelos muros dos poios, mas abertos à inovação, como um artista que descobre novas paletas de cores e técnicas inexploradas. O vinho madeirense, aprimorado por tradições centenárias, servido em banquetes pelo mundo fora, celebrando a fusão do passado com o futuro. A agricultura, revitalizada por tecnologias modernas e práticas sustentáveis, torna-se uma força motriz da economia regional, proporcionando produtos de alta qualidade que conquistam mercados globais.

“Eu tenho um sonho” onde as gentes madeirenses, tão diversas como os elementos que compõem a sua paisagem, unidas num espírito de empreendedorismo e criatividade, formam um caleidoscópio de potencial infinito. A educação, como um rio cristalino, corre livremente, alimentando as mentes jovens e cultivando talentos que florescerão criando uma madeiridade orgulhosa e pujante. As escolas e o ensino superior da Madeira, equipadas com recursos modernos e currículos inovadores, preparam as novas gerações para os desafios de um mundo globalizado, incentivando a pesquisa e a inovação.

“Eu tenho um sonho” e nessa visão, a Autonomia da Madeira é um barco robusto, com velas desfraldadas aos ventos da liberdade, navegando em mar aberto, rumo a um destino onde a prosperidade e a dignidade se encontram. E assim, sob um céu de esperança, a Madeira não é apenas ilhas, mas um símbolo resplandecente do que pode ser alcançado quando o espírito humano é liberto para sonhar e realizar.

“Eu tenho um sonho” de uma Madeira de fiscalidade reduzida que atraia projectos inovadores e empresas internacionais que vejam nesta terra futuro e desenvolvimento. Uma terra onde o ambiente fiscal é um convite ao investimento e ao empreendedorismo. Empresas de todo o mundo estabelecer-se-iam aqui, atraídas pela combinação de incentivos fiscais e uma qualidade de vida invejável. Um influxo de capital e inovação que não só criaria empregos e oportunidades para os madeirenses, como também colocaria a Madeira no centro das redes globais de negócios. Centros de pesquisa e desenvolvimento a urgirem, parcerias internacionais a florescerem, e um ecossistema vibrante de “start-ups” que revolucionariam setores como a tecnologia, a biotecnologia e as energias renováveis. Este ambiente propício à inovação seria a base de um crescimento sustentável e inclusivo, onde cada cidadão teria a oportunidade de prosperar e contribuir para o futuro brilhante da nossa terra.

“Eu tenho um sonho” onde a indústria turística, a principal fonte de rendimento da região, ganha nova vida com a implementação de práticas sustentáveis e inovadoras. A Madeira torna-se um destino de referência para ecoturismo, turismo cultural e de aventura, valorizando a sua rica herança natural e histórica. Os turistas, atraídos pela beleza e pela hospitalidade do povo madeirense, encontram na ilha um refúgio de tranquilidade e encanto, contribuindo para a economia local e promovendo intercâmbios culturais enriquecedores.

“Eu tenho um sonho” onde o sector das energias renováveis assume grande importância, com investimentos no solar e na eólica, bem como em tecnologias de ponta para a gestão eficiente de recursos. A Madeira, abençoada com um clima ameno e abundante luz solar, transforma-se num exemplo de sustentabilidade, reduzindo a sua dependência de combustíveis fósseis e promovendo um futuro verde e limpo. As iniciativas de preservação ambiental, apoiadas por políticas governamentais e pela consciência ecológica da população, garantem a proteção dos ecossistemas locais e a manutenção da biodiversidade.

“Eu tenho um sonho” de uma Madeira onde a gestão dos recursos hídricos perspectivem uma cabal racionalidade na gestão da água. Imagino uma ilha onde cada gota é valorizada, onde tecnologias de ponta são empregues para assegurar uma distribuição eficiente e sustentável deste recurso vital. Vejo sistemas de irrigação avançados que maximizam o uso da água na agricultura, permitindo que os nossos campos continuem a florescer sem desperdício. Os reservatórios e as infraestruturas de armazenamento são modernizados, garantindo o abastecimento durante os períodos de seca e evitando inundações nas épocas de chuva intensa. Programas educacionais sensibilizam a população sobre a importância da conservação da água, promovendo uma cultura de uso responsável e consciente. A colaboração entre o governo, a comunidade científica e os cidadãos, assegura que a gestão hídrica da Madeira se torna um exemplo a seguir, garantindo a disponibilidade de água para as gerações futuras e protegendo os nossos ecossistemas naturais.

“Eu tenho um sonho” onde a cultura madeirense, rica em tradições e manifestações artísticas, floresce num ambiente de liberdade e criatividade. Festivais, exposições e eventos culturais celebram a diversidade e a riqueza da herança local, atraindo artistas e visitantes de todo o mundo. A música, a dança e as artes encontram um palco vibrante na Madeira, onde a expressão artística é valorizada e promovida. Os talentos locais, apoiados por políticas culturais inclusivas, têm a oportunidade de brilhar e contribuir para a identidade cultural da região.

“Eu tenho um sonho” onde neste futuro auspicioso, a Madeira assume o seu lugar como um exemplo de sucesso e resiliência, mostrando ao mundo o poder transformador de uma Autonomia bem gerida. A ilha, com a sua natureza exuberante e a determinação do seu povo, torna-se um farol de esperança e inspiração, iluminando o caminho para um amanhã mais próspero e justo.

“Eu tenho um sonho” onde com uma governação sábia e uma economia vibrante, a Madeira do futuro é uma estrela brilhante no firmamento da liberdade, um exemplo resplandecente de como a autonomia, quando nutrida e respeitada, pode transformar-se numa fonte de progresso e felicidade. Este futuro, que hoje se desenha nas mentes visionárias e nos corações determinados, é um tributo à capacidade inata dos madeirenses de se reinventarem e de superarem desafios, escrevendo uma história de sucesso que ecoará por gerações. A Madeira tem de ser uma promessa de um amanhã radiante, onde o potencial humano encontra o seu pleno florescimento num cenário de liberdade e oportunidades.