Triatletas Bruno Freitas e Rosa Martins vencem na Madalena do Mar

Bruno Freitas e Rosa Martins, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, venceram, a 7ª edição do Triatlo Ponta do Sol – Madalena do Mar, prova a pontuar para o Campeonato Regional, disputada no sábado, dia 1 de Junho.

Em segundo lugar ficaram os triatletas Francisco Belo (ADRAP Madeira) e Rubina Lara (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira).

Completaram o pódio da prova Sprint, o triatleta do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Pedro Prioste e a triatleta da AD Galomar, Isabel Silva.

Por clubes, venceram os triatletas masculinos e femininos do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira.

Ainda na prova Sprint, foi permitida a participação de equipas de estafetas, com o Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, ser representado pela equipa constituída por Miguel Franco, Rúben Rodrigues e Catarina Luís.

Na prova Super-Sprint, participou o triatleta de paratriatlo do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, José Manuel Mendonça, na categoria PTS3, que subiu ao primeiro lugar do pódio.

No escalão de Juvenis, a competir na distância Super-Sprint, os vencedores foram João Delgado (CNF) e Leonor Pereira, do Clube Desportivo Escola Santana. Já a sua colega de equipa Alicia Freitas ficou em segundo lugar do pódio.

No que diz respeito ao escalão de Iniciados, foram vencedores os triatletas Guilherme Pita (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Laura Gomes (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). Em segundo lugar, Mateus Marques (Clube Desportivo Escola Santana) e Luana Nunes (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor). A completar o pódio, os triatletas do Clube Desportivo Escola Santana, Francisco Câmara e Márcia Caldeira.

O último escalão a entrar em acção nesta edição do Triatlo Ponta do Sol – Madalena do Mar, foi o escalão de Infantis, onde venceram os triatletas Leonardo Alves (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Constança Boita (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). Em segundo lugar subiram ao pódio os triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, André Mendes e Margarida Carvalho. Em terceiro lugar ficaram João Pereira (Clube Desportivo Escola Santana) e Iara Nunes (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor).

Estes resultados deram o título de primeiro lugar aos jovens triatletas masculinos do Clube Desportivo Escola Santana e femininas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira.