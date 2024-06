Albuquerque considera “retrocesso” possível não eleição de deputados da Madeira

Miguel Albuquerque considera um "retrocesso" do PSD nacional o facto de os candidatos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores não surgirem em lugar com eleição 'garantida' nestas Eleições Europeias.

"É um retrocesso relativamente àquela que era a posição inteligente e perspicaz do PSD durante muitos anos que fez sempre questão de ter os representantes das Regiões Ultraperiféricas no Parlamento Europeu", vincou o presidente do Governo Regional da Madeira e também da estrutura regional dos social-democratas.

Aos jornalistas, Albuquerque realçou a importância de iniciar já as negociações para o próximo quadro comunitário, destacando o princípio de manter "a especificidade das Regiões Ultraperiféricas que constam do Tratado” e o “princípio da coesão económica e social”.

“Já neste quadro comunitário tivemos de fazer um grande esforço no sentido de manter os valores dos fundos”, disse, focando as especificidades que devem ser acauteladas em algumas áreas, como os transportes de pessoas e bens, a derrogação da taxa de carbono aérea e marítima, as quotas das pescas, entre outras.

No entender do presidente do PSD/Madeira “o Fundo de Coesão tem de continuar a assegurar a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento harmonioso” em todos os países que compõem a União Europeia.

O mais-valia das Regiões Ultraperiféricas foram também notadas, nomeadamente no que concerne à posição geopolítica da União Europeia, mas também no que toca à biodiversidade europeia, representando 90% dessa diversidade única.