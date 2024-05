João Silva e Margarida Góis vencem VIII Funchal Eco Swim

O Clube Naval do Funchal está a organizar o primeiro Grande Prémio Cidade do Funchal 2024, entre o dia de hoje e 1 de Junho, em parceria com a Associação de Natação da Madeira.

O Grande Prémio Cidade do Funchal é composto por três etapas: 1.ª Etapa – VIII Funchal Eco Swim; 2.ª Etapa – III Campeonato Clube Naval do Funchal – Cadetes; 3.ª Etapa – XII Torneio Cidade do Funchal. E irá premiar os 10 melhores clubes através do somatório de pontos das três Etapas no final do XII Torneio Cidade do Funchal, sábado às 18h30.

Esta manhã as águas da Quinta Calaça (sede social do CNF) receberam o VIII Funchal Eco Swim com o programa a iniciar às 9h30 com a abertura do secretariado, refere o clube em nota à imprensa.

Pelas 11 horas iniciou-se a primeira prova, com uma distância de 450 metros, em prova estiverem 12 atletas em representação do Clube Escola O Liceu, do Ludens de Machico, do Clube Desportivo de São Roque, do Naval de Sao Vicente e ainda do Clube Naval do Funchal.

Já a prova de estafetas 2 x 400m Livres (1600 metros) contou com 25 equipas, um total de 50 atletas, em representação do Clube Naval do Funchal, do Clube Desportivo Nacional, do Clube Naval de Sao Vicente, do Clube Juventude Atlântico, do Ludens Machico e de diversas equipas individuais.

Quanto aos grandes vencedores individuais desta etapa destaque para a vitória de João Luís Silva do Desportivo São Roque com o tempo de 5:38.15, seguido de Alexandre Correia Klut do Clube Naval do Funchal com o tempo de 5:56.89 e a fechar o pódio à geral Luís Emanuel Pestana, do Clube Escola O Liceu, com o tempo de 6:34.85. Nos femininos a grande vencedora foi Margarida Teles Góis do Ludens Machico com o tempo de 7:03.07, seguida de Maria Clara Gonçalves do Clube Escola O Liceu com o tempo de 8:40.49.

Já nas estafetas nos Delfins 2 vitória para Sergio Abreu + Pedro Pita (CNF), nos Seniores 2 os vencedores foram João Sousa + Frederico Silva (CNF). Nos Masters 1 vitoria para Jose Ferreira + Catarina Alves (CNF) e por fim nos Masters 2 vitória para Lauro Diniz + Wellington Bezerra também do CNF.

Durante a tarde de hoje será a vez dos cadetes entrarem em acção no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal, Piscinas Paulo Camacho na Nazaré para o III Campeonato Clube Naval do Funchal pelas 15 horas.

Em prova estarão mais de 150 atletas de 7 Clubes, Clube Desportivo Recreativo Santanense, Clube Desportivo Nacional, Clube Desportivo São Roque, Clube Escola O Liceu, Clube Naval do Funchal, Juventude Atlântico Clube e Ludens Clube de Machico.