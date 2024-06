Dupla Madalena Saldanha/Soraia Fernandes sagra-se Campeã Nacional de Pares Sub-15

A dupla Madalena Saldanha/Soraia Fernandes sagrou-se Campeã Nacional de Pares Sub-15, na competição que termina, hoje, no Pavilhão Multiusos de Lamego.

A madeirense da AD Caramanchão e a mesa-tenista do CCR Arrabães venceram, por 3-2, a final de frente ao par do Juncal ,depois de estarem a perder por 2-0.

Foram 12 as duplas regionais na luta por um lugar nas finais, deste fim-de-semana, em Lamego.

Foram cerca de 38 atletas madeirenses participantes, em representação da Associação Cristã da Mocidade da Madeira, Associação Desportiva Galomar, Associação Desportiva do Caramanchão, Clube Desportivo 1º de Maio, Clube Desportivo São Roque, Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol, Clube de Ténis de Mesa Santa Teresinha e Grupo Desportivo do Estreito.