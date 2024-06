'Madeira Games' está de regresso com 3 dias de competição de crossfit

O evento 'Madeira Games' está de regresso para a sua edição de 2024, entre os dias 7 e 9 de Junho, no Cais 8 do Funchal. Na cerimónia de apresentação, que decorreu hoje na Quinta Calaça, foi anunciada a estreia da competição de duplas, bem como uma competição especialmente dedicada aos bombeiros.

"Os Madeira Games têm a particularidade de proporcionar aos madeirenses e visitantes no centro da cidade do Funchal, um bonito e diferente cenário desportivo, com uma dinâmica muito própria. Com a montagem da arena e bancadas, dando um melhor conforto e enquadramento desportivo aos atletas, acompanhantes e público", refere a organização, que está a cargo do Clube Naval do Funchal e da Naval Box – Insular Crossfit.

Este é um evento licenciado pela CROSSFIT Inc. e dos únicos em Portugal, um galardão que muito honra a organização.

O evento deste ano vai contar com participantes provenientes de 12 países.