Muitos continentais e estrangeiros com título de residência a votar na Madeira

A delegada da secção de voto da freguesia da Sé, localizada na Câmara Municipal do Funchal, Filipa Pestana, comentou que a possibilidade do voto em mobilidade, nestas eleições Europeias 2024, têm permitido que muitos continentais e estrangeiros, com título de residência, também possam exercer o seu direito ao voto na Região.

"Nestas mesas tenho visto muitas caras novas, principalmente muitos continentais e alguns estrangeiros também jjá vieram cá votar", referiu, apontando que o feedback dos eleitores com este novo método tem sido "extremamente positivo".

"As pessoas estão bastante agradadas com este sistema. A maioria diz que todos os actos eleitorais deviam ser feitos desta forma, em mobilidade. Sem dúvida que facilitava a vida das pessoas que têm residência numa determinada freguesia ou concelho, ou então que possam estar fora da Região", constatou, acrescentando que esta facilidade também poderá levar ao aumento da afluência às urnas. "Eu penso que, à conta disso, vai ser maior nestas eleições. A presença de eleitores já é mais significativa comparada com as anteriores", afirmou.