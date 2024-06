“Hoje para votar é mais fácil e mais rápido”

As seis mesas de voto, localizadas na Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, estão a registar um “bom” movimento no início da manhã deste domingo.

Ao contrário do anterior sufrágio, as Regionais 2024, esta secção apresenta desta vez as mesas no interior do pavilhão, ao invés de ser no interior do estabelecimento de ensino, devido a cobertura de internet necessária para o exercício do voto.

À entrada, está a funcionária D. Inês que informa os eleitores que “hoje podem escolher qualquer mesa”, ao que as respostas são quase sempre: “boa, então hoje é mais fácil e mais rápido”.