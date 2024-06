Chegar à mesa de voto de bicicleta

A norte da ilha onde o despovoamento e a mobilidade é tema gerador de conversa e de preocupação, na vertente mais sombria da Região não há pressa para poder votar e há outros eleitores que chegam como podem. José Gabriel chegou há pouco à Santa pedalando a sua bicicleta, um meio de transporte não poluente, mas também um modo de estar na vida.

Tem 69 anos, 50 dos quais passados na Venezuela, por isso as palavras saem mescladas com castelhano. Confessa que conhece como poucos o bairro de Petare, em Caracas, o maior bairro de lata da América Latina, mas desde que ‘aterrou’ no Porto Moniz já percebeu a rivalidade política ou partidária no concelho.

