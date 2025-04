Natalidade diminuiu e mortalidade aumentou em Fevereiro

No segundo mês de 2025, nasceram menos bebés e morreram mais pessoas em relação a Fevereiro do ano passado, agravando o saldo natural, que já era negativo.

De acordo com dados divulgados hoje pela DREM, tendo por base os dados do INE (vide em baixo), "foram averbados na Região Autónoma da Madeira (RAM) 233 óbitos, valor superior ao observado em Fevereiro de 2024 (mais 17 óbitos; 7,9%)", com "a avaliação do 'excesso de mortalidade', que compara os óbitos do mês em referência (233 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (239 óbitos, em média), mostra que houve um défice de mortalidade de 2,5%, refletindo o facto de que, na primeira metade do período considerado (2016 e 2017), o número de óbitos foi inferior ao registado em Fevereiro de 2025, enquanto nos últimos dois anos (2018 e 2019), foi superior", regista.

Neste mês de Fevereiro de 2025, infelizmente "foi averbado 1 óbito com menos de 1 ano e 1 feto-morto".

Quanto aos nascimentos, contabilizaram-se 127, "correspondendo a uma quebra de 5,2% relativamente ao mês homólogo de 2024 (menos 7 nascimentos)", especifica.

Assim, de Janeiro a Fevereiro, "registaram-se 532 óbitos, mais 73 do que no período homólogo (+15,9%)", enquanto que "o número total de nados-vivos registados nos primeiros dois meses de 2025 (254) foi inferior ao verificado no mesmo período de 2024 em 9,6% (menos 27 nados-vivos)".

"Da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 106 indivíduos em Fevereiro de 2025, mais penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -82", acrescenta a Direção Regional de Estatística da Madeira. "Nos primeiros dois meses de 2025, o valor acumulado do saldo natural foi de -278, apresentando um agravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2024 (-178)".

E conclui ainda que "no segundo mês de 2025, celebraram-se 68 casamentos, correspondendo a uma subida de 28,3% relativamente ao número de casamentos realizados em Fevereiro de 2024 (mais 15 casamentos)", sendo que "de Janeiro a Fevereiro, foram celebrados 132 casamentos, mais 14 (+11,9%) do que no período homólogo".

A nível nacional...

Já contando com Março de 2025, o INE sinaliza que "registaram-se 11.031 óbitos, mais 854 (+8,4%) do que no mês precedente. Comparativamente com o mês homólogo de 2024, registou-se um acréscimo de 450 óbitos (+4,3%). O número de óbitos de crianças com menos de 1 ano foi de 15 (27 no mesmo mês de 2024)", realça.

Quanto aos nascimentos no país, ainda apenas com dados de Fevereiro, "registaram-se 6.281 nados-vivos, menos 809 (-11,4%) relativamente a Janeiro de 2025 e menos 304 (-4,6%) relativamente ao mês homólogo de 2024", sendo certo que "em Fevereiro de 2025, o saldo natural foi de -3.875, agravando-se em relação ao do mês homólogo de 2024, quando registou o valor de -2.963", confia o INE.

Em termos de matrimónios, em Fevereiro de 2025 celebraram-se 1.665, "menos 46 (-2,7%) do que em Janeiro de 2025 e mais 106 (+6,8%) em relação a Fevereiro de 2024", conclui.