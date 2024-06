Bloco de Esquerda apela à importância de votar

Mónica Pestana, candidata da Madeira na lista do BE ao Parlamento Europeu, num balanço da campanha levada à cabo pelo partido, aponta que o foco foi "em esclarecer às pessoas a importância de votar" neste sufrágio.

"É no Parlamento Europeu que se decide o nosso futuro e votar no BE é: travar o crescimento da extrema-direita conservadora; lutar pelo direito das mulheres e igualdade de género; travar o genocídio na Palestina e reconhecer o estado da Palestina; apoiar a Ucrânia; lutar pela semana de 4 dias combater a crise climática", aponta

Neste sentido, apela à importância do voto: "Vamos pegar no direito conquistado pelos nossos pais e avós de votar para alcançarmos uma vida boa", remata.