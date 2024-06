Adjudicados mais 107 lugares para a Rede de Cuidados Continuados Integrados

O Governo Regional da Madeira adjudicou a três entidades a criação de mais 107 camas para a ampliação da capacidade da Rede de Cuidados Continuados Integrados (REDE), ao nível dos Cuidados de Longa Duração e Manutenção, num valor total de 9,6 milhões de euros.

"Enquadrados no objectivo da 'Expansão, Desenvolvimento e Melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados (REDE)”', no âmbito dos investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), estes apoios financeiros são atribuídos através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), na qualidade de beneficiário final (BF), sob coordenação do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR, IP-RAM), enquanto beneficiário intermediário (BI) do PRR", indica nota à imprensa.

"Este reforço da REDE está integrado na primeira fase de investimentos associados a projetos de construção de raiz, projetos de obras de ampliação e ou remodelação de infraestruturas para a criação de novas unidades de internamento, nas diferentes tipologias de Cuidados Continuados Integrados de âmbito Geral, com vista à criação de um máximo de 418 novas camas, no valor de 37,6 milhões de euros", acrescenta.

"A resolução do Conselho de Governo para estas novas adjudicações para novos lugares nas Unidades de Longa Duração e Manutenção já foi publicada contemplando a Dilectus - Residências Assistidas, S.A, o Atalaia Living Care - Cuidados de Saúde Integrados, Lda e o Lar D’Ajuda - Lar e Centro Dia, Sociedade Unipessoal, Lda", refere.

As duas primeiras entidades já tinham celebrado contrato-programa com o IASAÚDE, IP-RAM, no dia 17 de Maio, com vista à criação de 75 camas para os Cuidados de Média Duração e Reabilitação (Atalaia Living Care) e 81 camas para os Cuidados de Longa Duração (Dilectus), às quais se juntou a DITASSEMPRE - Saúde, Lda, que será responsável pela criação de 63 camas nos Cuidados de Convalescença. Ao abrigo destes contratos foram contempladas 219 camas, num montante global de 19,7 milhões de euros.

Actualmente, a Rede de Cuidados Continuados Integrados disponibiliza 399 camas, sendo a meta global o reforço de 1.080 novos lugares até ao final de 2025, representando um investimento de mais de 60,4 milhões de euros.