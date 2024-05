Polícia brasileira desarticula rede que desviou 1,8 ME de bancos portugueses

As autoridades brasileiras realizaram hoje uma operação para desarticular uma rede criminosa responsável pelo desvio de 1,78 milhões de euros de contas bancárias de clientes de bancos portugueses, "com a participação de brasileiros e portugueses nos crimes".

De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, em cidades como Fortaleza, São Paulo e Brasília.

As investigações, que tiveram início após informações fornecidas pela Polícia Judiciária de Portugal, identificaram "uma complexa e especializada estrutura criminosa que fraudou contas bancárias em Portugal, com atuação a partir de cidades do Brasil", frisaram as autoridades brasileiras.

Os membros desta rede criminosa invadiam dispositivos informáticos das vítimas para obtenção de dados bancários através das técnicas de phishing, além de envio de smishing (com a utilização de mensagens SMS) e vishing (com utilização de ligações telefónicas).

"A divisão de tarefas entre os integrantes da organização criminosa revelou também a existência de pessoas com a função especializada de realizar ligações telefónicas, com sotaque do idioma português falado em Portugal", de forma a convencer as vítimas a forneceram dados pessoais.

O dinheiro desviado, de acordo com as investigações, era alocado inicialmente em contas bancárias em Portugal (de portugueses, brasileiros e de outras nacionalidades), sendo que depois o dinheiro seguia para o Brasil através de "contas abertas em empresas que realizam transferências e remessas internacionais".

"O grupo criminoso ainda lavava os valores das fraudes por meio de vastos investimentos em criptoativos, os quais eram vertidos em dinheiro corrente no Brasil para usufruto dos criminosos", disse a Polícia Federal brasileira.