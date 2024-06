Lucas França eleito o melhor guarda-redes da II Liga

O guarda-redes do Nacional, Lucas França, foi eleito pelos capitães e treinadores da II Liga como o melhor guarda-redes da temporada 2023/2024.

O guardião brasileiro, 28 anos, foi titular em 33 das 34 jornadas do campeonato. Esta é mais uma distinção para um dos jogadores que mais se destacaram no brilhante trajecto do Nacional e que culminou com a subida de divisão.