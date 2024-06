Falta de mão-de-obra no Porto Santo era notícia há 24 anos

"Empregado precisa-se". A falta de trabalhadores no Porto Santo na época alta, quando milhares de pessoas rumam à 'Ilha Dourada' para aproveitar os meses de Verão, era notícia a 5 de Junho de 2000 no DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A notícia assinada pelo jornalista Miguel Ângelo dava conta que o "Porto Santo cheio tem falta de pessoal", mas também que as unidades hoteleiras da ilha continuavam a aceitar reservas para hospedagem, apesar de já terem lotação completa. O motivo, pode ler-se, prendia-se com as desistências: "há sempre pessoas que desistem e, como tal, abrem vagas".

"O Porto Santo estará 'à cunha' no 'Verão. Enquanto isso, nas ruas, o que há mais são cartazes de 'empregado precisa-se'", revela o artigo ilustrado com uma foto de um café a anunciar o posto de trabalho.

Parece uma notícia da actualidade, mas não. O problema é recorrente todos os Verões no Porto Santo há mais de 24 anos. Em 2000 já se falava em contratar mão-de-obra de fora.

Daí que, na generalidade, os empresários estejam a negociar a vinda de empregados de fora. A maioria vem da Madeira, mas há outros que vêm de Portugal Continental e dos Açores e ainda, mesmo, da vizinha Espanha. Aliás, se bem que também por outras razões, aponta-se aqui o' caso de um novo restaurante, situado na zona do porto, que recorreu a funcionários de nacionalidade uruguaia. É verdade que o restaurante é uruguaio e que alguns do seus trabalhadores teriam que o ser, mas a verdade é que, segundo soubemos, houve dificuldades em contratar pessoal da terra. DIÁRIO, 5 de Junho de 2000

Confira o artigo na íntegra: