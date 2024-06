Jogo entre Alemanha e Dinamarca suspenso devido a intempérie

O encontro entre a anfitriã Alemanha e a Dinamarca foi hoje suspenso aos 35 minutos, devido a uma intempérie que caiu sobre Dortmund, palco do segundo encontro dos oitavos de final do Euro2024.

A cerca de 10 minutos do intervalo, com o resultado ainda em 'branco', uma trovoada abateu-se sobre o Signal Iduna Park, e o árbitro inglês Michael Oliver, apontando para os raios que se viam no céu, ordenou que as duas equipas saíssem do relvado.

Já depois de os jogadores regressarem aos respetivos balneários, começou a chover com grande intensidade, incluindo granizo.

A Alemanha e a Dinamarca disputam o segundo embate dos oitavos de final do Euro2024, depois de, em Berlim, a Suíça vencer a Itália por 2-0, com tento de Remo Freuler (37 minutos) e Ruben Vargas (46), afastando da prova os detentores do título.

Nos quartos de final, na sexta-feira, em Estugarda, Alemanha ou Dinamarca defrontam o vencedor do embate entre a Espanha e a Geórgia, que medem forças no domingo, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em Colónia.