Piloto luso Miguel Oliveira perdeu dois lugares devido a queda de Espargaró

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) revelou ter perdido duas posições na corrida sprint do GP dos Países Baixos de MotoGP devido ao acidente do espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), na última volta.

O piloto natural de Almada cortou a meta a 16,082 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título, depois de ter sido o 17.º classificado na qualificação.

"A corrida sprint foi um pouco melhor. Foi a melhor mota que pilotei este fim de semana e foi possível ver o salto [no desempenho]", frisou o piloto português.

Em declarações divulgadas pela equipa Trackhouse, Miguel Oliveira sublinhou que "o ritmo era decente". "Não era fantástico como o do Pecco [Bagnaia], que rodou em 1.31 minutos, mas foi o suficiente para estar perto do top 10", disse o piloto português.

Miguel Oliveira entrou na última volta no 10.º lugar mas, devido à queda de Aleix Espargaró (Aprilia), viu bandeiras amarelas e abrandou.

"Depois vi a bandeira verde e pensei em proteger a minha trajetória. Pensei demasiado nisso e travei demasiado tarde. Como já tinha um aviso por ultrapassar os limites da pista, fiz a última chicane muito devagar e o Pedro Acosta (KTM) e o Marco Bezzcchi (Ducati) ultrapassaram-me", explicou.

Miguel Oliveira considerou que foi "uma pena", mas não significou "a perda de pontos".

Com estes resultados, Bagnaia encurtou a distância para o líder do campeonato em três pontos. Jorge Martin mantém o comando, agora com 180 pontos, mais 15 do que o italiano campeão do mundo. Miguel Oliveira mantém o 15.º. com 31.

No domingo, disputa-se a corrida principal.