'APEL 100 LIMITES' no Porto Santo

A escola da APEL - alunos e professores - vieram até ao Porto Santo, com o projecto 'APEL 100 LIMITES'.

O DIÁRIO falou com o docente João Apolinário sobre o projecto que disse que “esta actividade é realizada anualmente, envolvendo sempre um conjunto de actividades muito alternativas, muito divertidas, para que os alunos no final do ano lectivo se possam divertir".

O docente adiantou que as actividades são diversificadas.

Nesta adição especial nós temo, canoagem, actividades na areia, na água, nas bicicletas, orientação, pedipaper, entre outros. João Apolinário

Estão envolvidas nesta edição “25 equipas de cinco alunos, perfazendo 125 alunos, mais duas dezenas de professores e colaboradores”.

E concluiu: "Gostamos de inovar, mas não sabemos, para já, se a edição de 2025 será no Porto Santo"