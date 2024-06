Caminho do Terço vai estar sem água na terça

Por forma a efectuar intervenções no âmbito da "Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água, associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase, será necessário interromper o abastecimento de água no Caminho do Terço, esta terça-feira, entre as 9h00 e as 14h00", informa uma nota da autarquia.

Assim, os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água são, além do Caminho do Terço, a Vereda da Rocha e a 3.ª Travessa do Transval.

"As Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis", acrescenta.