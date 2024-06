Ciclistas fora da lei é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Turistas dos cruzeiros chegam a circular em colunas com 25 bicicletas em zonas movimentadas do Funchal, gerando constrangimentos no tráfego. Não respeitam locais de estacionamento e usam passeios como via.

Nota ainda para a Banda do Panda que regressa para o ano. Espectáculo na Ribeira Brava fechou com chave de ouro tour de 2024 na Região. Centenas de crianças vibraram na nova praça da vila.

Novo governo com super-secretários na forja é outro dos destaques. Albuquerque deverá apresentar amanhã um Executivo com menos secretarias, que vão acumular várias pastas. Ana Sousa está fora da nova equipa.

Para ler ainda que as obras públicas perdem terreno. Contratação de Abril revela que um dos motores da economia regional está ‘gripado’. Movimentou apenas 5,5% do total dos negócios daquele mês.

Por fim, o Madeira Andebol SAD conquistou a 20.ª taça de Portugal.

