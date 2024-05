Semana com 67 acidentes e uma morte nas estradas da Madeira

A última semana ficou manchada por uma morte nas estradas da Madeira. Tratou-se de um homem de 30 anos, que perdeu a vida na sequência de um acidente de moto no túnel do Lugar de Baixo, na Ponta do Sol.

Entre os dias 24 e 30 de Maio a Polícia de Segurança Pública registou 67 acidentes de viação, que provocaram ainda 21 feridos ligeiros e um grave, no Porto Santo.

Ainda neste período foram detidos 19 condutores por condução sob efeito de álcool, dois por condução sem habilitação legal e um por crimes de condução de veículo sem carta e em estado de embriaguez. Outro indivíduo foi detido por conduzir com a carta apreendida.