Hotel Casa Velha do Palheiro assinala 70 anos da Relais & Châteaux

Durante sete décadas, a Relais & Châteaux tem vindo a criar experiências de viagem inesquecíveis e significativas, que visam ser conscientes, responsáveis e envolvidas com as comunidades locais.



Criada em 1954, associação começou com uma ideia simples mas profunda: oferecer aos viajantes não apenas um lugar para ficar, mas também uma recepção calorosa, gastronomia excepcional e um 'art de vivre' cuidadosamente elaborado.



O Hotel Casa Velha do Palheiro assumiu-se em 2001 como "um orgulhoso membro" da Relais & Châteaux. E refere que o espírito da Relais & Châteaux na unidade é representado "pelo compromisso com a excelência em hospitalidade, sustentabilidade e preservação do património local".

"Isto é evidente no nosso uso de produtos ecológicos, nos esforços para reduzir o desperdício alimentar e no apoio às comunidades locais. Além disso, o hotel está activamente envolvido no plantio de árvores e na organização de eventos de sustentabilidade para minimizar o seu impacto ambiental. Estes valores alinham-se com a missão da Relais & Châteaux de oferecer uma experiência única e inesquecível, ao mesmo tempo que promove relações calorosas e duradouras com os hóspedes", refere a Casa Velha do Palheiro em comunicado.