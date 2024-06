Mourinho sente-se "amado antes de vencer" ao ser apresentado no Fenerbhaçe

José Mourinho assinou hoje contrato com o Fenerbahçe numa grande cerimónia no estádio do clube de futebol turco, em Istambul, perante o entusiasmo de milhares de adeptos, o que o levou a afirmar sentir-se "amado antes de vencer".

"Futebol é paixão. E não há lugar melhor para sentir essa paixão. Primeiro, quero agradecer o carinho, o amor que senti desde o primeiro momento em que meu nome foi ligado ao Fenerbahçe. Normalmente, o treinador é amado depois de vencer. Agora, sinto que sou amado antes de vencer", declarou Mourinho, perante o clamor dos adeptos.

Mais adiante, o treinador português afirmou a sua intenção de "trabalhar para o futebol turco, ajudar a melhorá-lo", mas sublinhou que o mais importante para si não era "o futebol turco, nem a Liga turca, mas sim o Fenerbahçe".

Numa mensagem de compromisso total com o seu novo clube, Mourinho fez uma promessa: "De agora em diante, pertenço à sua família. Esta camisa é a minha pele".

Os adeptos já tinham recebido Mourinho no aeroporto Sabiha Gökçen, onde o treinador chegou num avião privado vindo de Londres, seguindo depois de helicóptero para o seu hotel.

Depois de um passeio de barco pelo Bósforo, Mourinho dirigiu-se ao estádio Sükrü Saraçoglu, localizado na zona asiática de Istambul, onde foi recebido pelo presidente do clube, Ali Koç, perante o entusiasmo de milhares de adeptos nas bancadas.

Koç qualificou Mourinho como "um dos cinco melhores treinadores do mundo" e descreveu a sua chegada ao Fenerbahçe como "um passo histórico" para a equipa turca.

Mourinho devolveu a gentileza: "Desde o momento em que conheci o presidente Ali Koç, quis ser vosso treinador. Porque vocês são a alma dos clubes de futebol. Assim que me identifiquei com as suas ideias e projetos, quis ser treinador de todos vós".

"Para terminar, quero dizer que desde o momento em que assino o contrato, o seu sonho é o meu sonho", concluiu Mourinho, que assinou um contrato de duas épocas, prorrogável por mais uma, segundo a imprensa turca.

O Fenerbahçe terminou em segundo lugar a Superliga turca 2023/24, três pontos atrás do campeão Galatasaray.

A contratação de Mourinho é um trunfo, quiçá decisivo, de Koç para as eleições para a presidência do clube, que se realizarão de 08 a 09 de junho, já que o seu rival, Aziz Yildirim, presidente do Fenerbahçe de 1998 a 2018, também tinha prometido trazer o treinador português se vencesse as eleições.