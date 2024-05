Ireneu Barreto vai ouvir partidos eleitos à Assembleia Regional esta terça-feira

O Representante da República para a Região vai reunir-se, amanhã, terça-feira, com os partidos eleitos nas eleições deste domingo.

"Considerando a urgência em encontrar uma solução de Governo que permita a aprovação de um Programa de Governo e de um novo Orçamento Regional com a maior brevidade, vai, desde já, começar a ouvir os partidos com representação parlamentar", indica nota à imprensa, acrescentando que estas reuniões cumprem o estipulado nos artigos 231.º, nº 3 da

Constituição da República Portuguesa, e 57.º, nº1 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira.

Desta forma, assim que estejam reunidas as condições formais e politicas, vai proceder à nomeação do Presidente do XV Governo Regional.

Eis os horários:

- Pessoas – Animais – Natureza, pelas 10h;

- Iniciativa Liberal, pelas 11h;

- Centro Democrático Social, pelas 12h;

- Chega, pelas 14h;

- Juntos Pelo Povo, pelas 15h;

- Partido Socialista, pelas 16h;

- Partido Social Democrata, pelas 17h;