CDU reivindica construção de um acesso rodoviário entre o Largo do Miranda e o Caminho do Terço

Em campanha eleitoral nas zonas altas do Funchal, a CDU reivindica a construção de um acesso rodoviário entre o Largo do Miranda e o Caminho do Terço, visto já ter sido "uma promessa de vários governantes e têm-se prolongado no tempo, e aqui sem distinção, com falsas promessas quer do PSD-CDS, quer do PS", disse Herlanda Amado, candidata do partido.

Estas situações contribuem para o agravamento das dificuldades e desigualdades sentidas por todos os que vivem nas periferias dos centros urbanos. Herlanda Amado

No Largo do Miranda, no alto de Santa Maria Maior, no concelho do Funchal, a população associou-se aos candidatos da CDU no percurso com uma garrafa de gás através do percurso de difícil acesso às habitações.

"Como as populações têm provado com a luta, e a CDU através da denúncia e proposta, é possível a 26 de maio, reforçar a voz do parlamento regional, dando mais força à CDU", referiu Herlanda Amado.

Edgar Silva diz que "está na hora de construir um resultado que responda às exigências da situação actual, numa Região que enfrenta intoleráveis desigualdades e uma brutal injustiça na distribuição da riqueza criada. Agora é preciso um voto que responda aos problemas do subdesenvolvimento. Agora é preciso um voto que responda aos problemas da injustiça social existente nesta terra".

Problemas a que o Governo do PSD/CDS, na Madeira, e o Governo do PS, na República, se recusaram e recusam a dar resposta, com as consequências que se conhecem nas condições de vida do povo. Problemas que não encontram resposta na política que aqui nos trouxe, a política de direita. Edgar Silva.

"Está na hora de construir um movimento de apoio e de mobilização para o caminho novo que se impõe. Por isso dizemos, o único voto que responde aos problemas da desigualdade e da injustiça social é o voto na CD", rematou Edgar Silva.