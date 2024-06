Acidente com atrelado de trator faz 13 mortos e 15 feridos na Índia

Pelo menos 13 pessoas morreram, incluindo quatro crianças, e 15 ficaram feridas quando um trator com atrelado, que fazia parte do cortejo de um casamento, capotou no centro da Índia.

O acidente aconteceu no domingo à noite, por volta das 20:00 (15:30 em Lisboa), na aldeia de Piplodi, no estado de Madhya Pradesh, envolvendo um trator que transportava 45 pessoas amontoadas num atrelado.

O condutor do trator perdeu o controlo da viatura, quee capotou, esmagando dezenas de pessoas, incluindo algumas das que estavam no atrelado e outras que seguiam em motorizadas no cortejo.

A maioria dos feridos foi transferida para o hospital regional de Rajgarh, enquanto dois foram encaminhados para um hospital com cuidados avançados, na cidade de Bhopal, a 140 quilómetros de distância, devido à gravidade dos ferimentos na cabeça e no peito, avançou a imprensa local.

Outros convidados do casamento e moradores locais começaram a resgatar vítimas até a chegada das autoridades de emergência.

O líder do Governo de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, expressou as condolências aos familiares das vítimas mortais e acrescentou que o executivo estava em contacto constante com as autoridades locais.