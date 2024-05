Forte tempestade faz dois mortos nas Filipinas

Uma forte tempestade atingiu hoje a ilha mais populosa das Filipinas, afetada por fortes chuvas e inundações que fizeram dois mortos e mais de 8.000 deslocados, segundo as autoridades locais.

Depois chegar a terra na sexta-feira à noite na ilha de Samar, o tufão Ewiniar, a primeira tempestade a assolar as Filipinas este ano, ganhou força no percurso até à ilha principal de Luzon, onde se encontra a capital, Manila.

Há cortes de eletricidade em várias localidades, segundo disse à AFP Mary Joy Adam, responsável pela gestão de catástrofes.

"A chuva parou por agora, pelo que esperamos que as inundações comecem a diminuir em breve", disse a responsável.

Duas pessoas, entre as quais um rapaz de 14 anos, morreram devido à queda de árvores na região de Quezon.

As equipas de resgate utilizaram barcos pneumáticos para chegar aos moradores isolados.

Cerca de 20 tempestades e tufões atingem todos os anos as Filipinas, país no Pacífico, no sudeste asiático.

A época das chuvas começa geralmente em junho, mas as autoridades previram que pudesse começar mais tarde devido ao fenómeno meteorológico El Niño, que provocou seca em vastas regiões do país.