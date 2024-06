Acidente no Estádio Universitário em Lisboa causa 10 feridos

Dez pessoas ficaram hoje feridas, três delas com gravidade, depois de as cadeiras onde se encontravam terem caído de uma bancada do Estádio Universitário de Lisboa, disse Manuel Nogueira, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

No recinto decorria um evento com crianças, organizado pela Associação Infante de Sagres, e os feridos, com idades entre os 30 e os 86 anos, foram já encaminhados para o hospital.

Em declarações às televisões no local, aquele responsável dos Sapadores disse que, na véspera do evento, o local tinha sido inspecionado.

O alerta foi dado pelas 15:45, tendo os Sapadores acorrido ao local com três viaturas, a par de elementos dos Bombeiros de Sacavém.