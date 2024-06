Ferido do acidente aéreo em Beja considerado ligeiro e em observação no hospital

O ferido do acidente aéreo ocorrido hoje no festival Beja AirShow foi considerado ligeiro e transportado para observação no hospital da cidade, revelaram fontes da Força Aérea e da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Segundo um comunicado da Força Aérea, o ferido ligeiro, que tem nacionalidade portuguesa, "recebeu os cuidados de emergência" após o acidente e foi "avaliado pelas equipas de saúde, militares e civis, presentes no evento".

"Por precaução, foi encaminhado para o hospital de Beja", adiantou.

Contactada pela Lusa, uma fonte da ULSBA indicou que o ferido é um homem de 37 anos, de nacionalidade portuguesa, que se encontra em observação no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

A fonte da ULSBA adiantou que o ferido deu entrada nas urgências da unidade hospitalar por volta das 18:00.

Além do ferido, o acidente, que ocorreu às 16:05, durante o festival Beja AirShow, na Base Aérea N.º11, provocou a morte de um homem de nacionalidade espanhola, cuja idade as fontes contactadas pela Lusa não souberam precisar.

Os dois pilotos pertencem à patrulha Yakstars, uma equipa de exibição acrobática composta por pilotos de ambos os países.

No comunicado, a Força Aérea realçou que uma das aeronaves envolvidas no acidente despenhou-se "fora do perímetro da Base Aérea e uma outra aterrou na unidade".

"Destas ocorrências, não resultaram vítimas em terra, de entre as pessoas que se encontravam a assistir ao evento nas imediações", salientou.

A Força Aérea assinalou ainda que acionou "todos os meios para a investigação do acidente" e que, devido à ocorrência, o evento foi imediatamente interrompido.

Também em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio, que se encontrava no local quando ocorreu o acidente, relatou que o piloto que ficou ferido "saiu da aeronave pelo próprio pé" e foi levado "para o hospital para observação".

"O ferido é o piloto da aeronave atingida pela outra que estava a fazer a manobra", referiu, assinalando que a colisão entre os aviões aconteceu "quase no fim" da atuação daquela patrulha.

Após o acidente, adiantou, as pessoas que assistiam ao festival começaram a ser encaminhadas para fora do recinto da Base Aérea.

De acordo com o presidente do município, o festival Beja AirShow, organizado pela Força Aérea, recebeu "milhares de pessoas" para assistir às exibições aéreas.

"O que me foi dito pela Força Aérea é que hoje estariam mais do que ontem [sábado]. E ontem, segundo divulgou a Força Aérea, passaram pelo festival, ao longo de todo o dia, cerca de cem mil pessoas", frisou.

Paulo Arsénio acrescentou que o município de Beja "lamenta profundamente a ocorrência deste terrível acidente".