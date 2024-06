Sílvio Lopes na Vespas e Jean Mauj no Marginal

As Vespas Club acolhem, no sábado, 8 de Junho, e directamente do Brasil, o Baile da Bandida, que contará com a selecção musical do DJ Sílvio Lopes.

A segunda 'tour' europeia do artista passa por aquela discoteca e, segundo o grupo, "promete agitar a pista com muito funk e diversão".

Aos 33 anos, Sílvio Lopes, natural de Rio Grande do Sul, Brasil, iniciou sua carreira como DJ em 2009 e contou com uma formação sólida na AIMEC, a maior rede de escolas de DJs do país. O artista acumulou ao longo dos anos uma vasta experiência e um reconhecimento significativo na cena musical. O amor pela música, a capacidade de comunicar com o público e as suas performances autênticas são marcas registradas de Sílvio Lopes, garantindo que cada apresentação seja única e marcante.

Já no Marginal, Jean Mauj sobe à cabine de som em mais uma edição da 'Master Sessions', um conceito que traz em cada edição sonoridades muito apelativas e que já criou o seu cunho diferenciado nas noites da ilha da Madeira.

Jean Mauj vive entre Hamburgo e Lisboa e na sua abordagem musical vai ao encontro do house music, onde também inclui alguns novos sons minimalistas. O artista já teve o privilégio de partilhar palcos com vários DJs de renome, como &Me, Chris Stussy, Enzo Siragusa, Ellen Allien e muitos outros.