Onda de calor na Índia causou morte de 33 funcionários eleitorais no sábado

Pelo menos 33 funcionários eleitorais indianos morreram devido ao calor no sábado, último dia das eleições nacionais, só no estado de Uttar Pradesh, no norte do país, informou um responsável eleitoral.

"Uma indemnização financeira de 1,5 milhões de rupias (20 mil euros) será paga às famílias dos falecidos", disse aos jornalistas Navdeep Rinwa, responsável eleitoral do estado de Uttar Pradesh.

Na Índia, foram registadas muitas mortes na sequência destas ondas de calor intenso, com temperaturas superiores a 45 graus, mas a morte de várias dezenas de funcionários num único dia representa um número particularmente elevado.

De acordo com o Departamento Meteorológico Indiano (IMD, na sigla inglesa), as temperaturas em Jhansi, Uttar Pradesh, atingiram 46,9 graus.

Noutro incidente, na cidade de Ballia, no mesmo estado, um homem que estava na fila para votar perdeu a consciência e morreu, disse o funcionário.

"O eleitor foi levado para um centro de saúde, onde foi declarado morto à chegada", disse o Sr. Rinwa.

A Índia regista temperaturas escaldantes na estação quente, mas as vagas de calor deste ano foram excecionais, com temperaturas que bateram recordes.

As alterações climáticas têm estado a provocar ondas de calor mais longas, mais frequentes e mais intensas em todo o mundo.

O primeiro-ministro Narendra Modi, nacionalista hindu, deverá ganhar um terceiro mandato, de acordo com várias sondagens.

Os resultados serão anunciados oficialmente na terça-feira.