T-REX leva multidão ao 'São Pedro' em Câmara de Lobos

Foram muitos os que esta noite não quiseram deixar de ouvir T-Rex, o rapper e produtor-sensação do momento, que actuou, depois das 23 horas, no centro de Câmara de Lobos, no âmbito das festas de São Pedro. Veja aqui alguns desses momentos captados pela lente do repórter de imagem Miguel Espada (ASPRESS).

A animação continua noite dentro, até à 1 hora da manhã. Para amanhã estão agendadas as marchas populares e um espectáculo de fogo-de-artifício.