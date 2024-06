Núcleo de Emigrantes do PSD-Madeira reforça solidariedade para com a comunidade sul-africana

O Núcleo de Emigrantes do PSD-Madeira manifestou, hoje, a sua solidariedade e preocupação perante a onda de violência e sequestros de que tem sido vítima a comunidade madeirense residente na África do Sul, um país que acolhe mais de 400 mil portugueses, maioritariamente oriundos da Região. Uma comunidade que, conforme sublinha o presidente do Núcleo, Carlos Fernandes, atravessa, neste momento, momentos muito difíceis aos quais importa dar atenção. Um assunto que faz manchete este sábado, na edição impressa do DIÁRIO.

“A nossa comunidade na África do Sul é uma comunidade trabalhadora que muito tem dado ao país e aquilo que esperamos é que, também por isso, as autoridades Sul-africanas tenham maior atenção a esta situação e reforcem o seu papel contra o flagelo da violência” afirma Carlos Fernandes, reiterando a sua total solidariedade para com os milhares de madeirenses que têm sido vítimas da insegurança naquele País e garantindo que a estrutura a que preside continuará atenta e em contacto permanente com as entidades e, sobretudo, com os cidadãos afetados por esta situação.

Emigrante de Machico baleado acabou por falecer Pedro de Ponte, o emigrante natural de Machico, baleado com três tiros ontem de manhã nos subúrbios de Joanesburgo, quando se preparava para abrir o negócio no qual era gerente, não resistiu aos ferimentos graves que tinha e acabou por falecer no hospital na zona de Parktown, informou fonte próxima do malogrado empresário.