100 jovens subscrevem manifesto para reformar a justiça

O manifesto 'Por uma reforma da Justiça - em defesa do Estado de Direito democrático', conhecido pouco mais deum mês , foi subscrito por 100 jovens, entre elas os madeirenses Dinis Ramos, deputado do PSD-Madeira, Maria Catarina Santos, do Conselho Nacional de Estudantes e Direito e João Bernardo Silva, professor assistente convidado da Universidade Nova de Direito e advogado na Morais Leitão.

O manifesto pretende "gerar um sobressalto cívico que acabe com a inquietante imobilidade dos agentes políticos, relativamente ao estado de fraca eficácia e inexistentes garantias da Justiça em Portugal", lê-se.

Essas 100 personalidades, encorajadas por esse propósito cívico, deram o mote para uma discussão aberta e alargada a propósito de um dos temas mais relevantes num Estado de Direito Democrático: a Justiça. Manifesto 'Por uma reforma da Justiça - em defesa do Estado de Direito democrático

Leia na íntegra: