Primeiro-ministro do Peru diz que sismo de magnitude 7.0 não provocou vítimas

O primeiro-ministro do Peru, Gustavo Adrianzén, disse que o sismo de magnitude 7.0 que ocorreu durante a madrugada de hoje no sul do país causou danos materiais, mas não provocou vítimas mortais.

"Até ao momento não registamos vítimas", disse Adrianzén à emissora RPP do Peru, frisando que não vai ser emitido o alerta de tsunami junto à costa, uma situação que foi equacionada visto o epicentro do sismo ter sido localizado no mar.

Adrianzén expressou solidariedade com as populações afetadas e pediu calma, reforçando que as autoridades estão a proceder a avaliações no sentido de serem acionados eventuais planos de retirada de pessoas das zonas atingidas.

"Alguns imóveis foram afetados", disse aquele responsável, sublinhando que se trata ainda de "informações preliminares".

As autoridades da região de Arequipa, afetada pelo sismo, mencionaram a queda de muros e de paredes em algumas casas, assim como danos em estradas.

O sismo no Peru de magnitude 7.0 ocorreu às 00:36 (05:36 em Lisboa).

Este país da América do Sul, na costa do Oceano Pacífico, está localizado numa zona onde ocorre cerca de 80% da atividade sísmica a nível mundial.

O último grande terramoto no país (magnitude 7.9) ocorreu em 2007, atingiu a cidade costeira de Pisco e provocou a morte a mais de 500 pessoas e elevados danos materiais.