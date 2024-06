Sismo de 6,3 registado no Peru sem vítimas ou danos materiais

Um sismo de magnitude 6,3 na escala de Richter abalou ontema região de Arequipa, no sul do Peru, às 09:47 locais (15:47 em Lisboa), sem danos pessoais ou materiais até ao momento, informou o Instituto Geofísico do Peru.

O epicentro do abalo foi localizado a 41 quilómetros a sudoeste do distrito costeiro de Chala, na província de Caravelí, em Arequipa, a mais de 600 quilómetros de Lima, disse a agência na rede social X.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 25 quilómetros e atingiu uma intensidade de IV-V (escala de Mercalli Modificada) em Chala, ou seja, "moderada/ligeiramente forte".

O Centro Nacional de Operações de Emergência (COEN) explicou que o epicentro foi localizado no mar e que está a monitorizar continuamente as áreas vulneráveis.

Por seu lado, a Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha de Guerra do Peru excluiu a possibilidade de este sismo ter gerado um alerta de tsunami na costa peruana.

O Peru está localizado numa região conhecida como o Anel de Fogo do Pacífico, onde ocorre mais de 80% da atividade sísmica mundial.

O último grande terramoto no país ocorreu ao largo da cidade costeira de Pisco, em agosto de 2007. Com uma magnitude de 7,9 na escala de Richter, o abalo atingiu a cidade e toda a região sul de Ica, causando mais de 500 mortos e danos materiais de milhões, inclusive em infraestruturas e habitações.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os graus de intensidade dos sismos.