Estradas 'limpas' nesta quarta-feira

Bom dia. Manhã tranquila, para já, nas estradas da Madeira. Depois do final de dia congestionante ontem, hoje a Via Rápida e as restantes vias da Madeira começam 'limpas'.

Dois acidentes deixam trânsito caótico na Via Rápida Dois acidentes, em sentidos opostos, estão a deixar o trânsito caótico na Via Rápida.

Efectivamente em nenhum dos habituais pontos de maior congestionamento, não se vislumbram sequer argumentos para duvidar que poderá ser uma manhã sem problemas.

Atenção à subida desde do Caniço na Via Rápida, uma vez que a esta hora circulam camiões, pesados e em marcha lenta.

Contudo, sempre é bom alertar para a necessidade dos condutores adoptarem as medidas preventivas. Conduza, essencialmente, com precaução.