Trânsito, para já, imaculado nesta manhã de sexta-feira

Bom dia. Além de algum tráfego automóvel, esta manhã de sexta-feira está a ser bastante calma em termos de trânsito nas principais estradas da Madeira, nomeadamente na mais concorrida.

Na Via Rápida, não há quaisquer sinais de congestionamento rodoviário e, tal como tem sido hábito, agora ainda mais com período de férias escolares em andamento, nada se passa no último dia de semana.

Ver Galeria

Contudo, como também é normal, para que tudo continue assim, importa aos condutores imporem-se cautelas e medidas preventivas enquanto circulam, adoptando as medidas de condução defensiva.

Boa sexta-feira e bom fim-de-semana.