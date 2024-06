José Manuel Rodrigues elogia trabalho de D. António Carrilho na Diocese do Funchal

O trabalho desenvolvido por D. António Carrilho à frente da Diocese do Funchal durante 12 anos foi ontem reconhecido pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, em Loulé.

José Manuel Rodrigues esteve presente no início das comemorações dos 25 anos da ordenação episcopal do Bispo Emérito do Funchal, uma cerimónia que juntou várias entidades civis e religiosas, entre elas o Bispo do Algarve e o presidente da Câmara de Loulé.

Depois do concerto da Banda Filarmónica Artistas de Minerva, na igreja matriz de Loulé, promovido ontem pelas paróquias de São Clemente e São Sebastião, o presidente do Parlamento madeirense participa, este sábado, na eucaristia solene comemorativa do ‘25.º Aniversário da Ordenação Episcopal de D. António José Cavaco Carrilho’, que se realiza no Santuário de Nossa Senhora da Piedade – Mãe Soberana.

As bodas de prata episcopais de D. António Carrilho já foram assinaladas pela Diocese do Funchal, no dia 28 de Maio, com um concerto de homenagem realizado na Igreja do Colégio, e no dia 29 de Maio, com uma celebração eucarística, na Sé do Funchal.