A edição de hoje do seu DIÁRIO dá destaque ao arrendamento em queda. O Funchal foi a cidade do País com a maior redução nos preços e no número de contratos para alugar casa no 1.º trimestre do ano.

Mas há mais para ler nestas páginas. Na senda do Europeu, dizemos-lhe que "será um jogo especial para a família". O esloveno Anton Usnik é casado com uma madeirense e os dois filhos nasceram na Região. A partida dos ‘oitavos’, na próxima segunda-feira, que opõe Portugal à Eslovénia, nesta nova etapa do Euro 2024, vai ser "um jogo diferente".

A crise política na Madeira parece estar longe de ser ultrapassada, pois o "braço-de-ferro" continua no Dia da Região. Miguel Castro não cede na exigência da saída de Albuquerque, mas o Executivo nem equaciona essa reivindicação. Contrariamente ao veiculado, as reuniões prosseguem hoje com a IL, e a 1 de Julho com o Chega, que já não esconde sinais de divisão interna.

Em destaque nesta edição temos, também, Costa na liderança do Conselho Europeu e contamos-lhe que a Associação João Carlos Abreu não tem recursos para programa de combate ao idadismo.

Estas e outras notícias poderá ler na edição de hoje do seu DIÁRIO, disponível na versão impressa ou e-paper. Para companhar a jornada informativa ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!