Estreito de Câmara de Lobos passa a dispor de um novo parque infantil

Realizou-se esta segunda-feira a abertura do novo parque infantil do Estreito de Câmara de Lobos. Este novo espaço, localizado na renovada Praça do Mercado Municipal, representa um investimento de 167 mil euros, dos quais 37,5 mil euros foram financiados pelo Programa Operacional de Cooperação Territorial INTERREG V.A 2024-2020, no âmbito do projecto de valorização dos Mercados Municipais Mercamarkt, que envolve a Madeira, os Açores, Cabo Verde e as Canárias.

O novo parque infantil resulta de uma intervenção de fundo na Praça do Mercado Municipal, substituindo o antigo espaço existente expandindo-o, tanto em termos de área como de equipamentos disponíveis. O novo parque infantil ocupa agora uma área mais central e ampla, com um aumento de cerca de 82 m² em relação ao anterior, cumprindo todas as normas de segurança exigidas para este tipo de espaços. A expansão foi viabilizada pela demolição da floreira existente, que limitava a plena utilização da praça pelos munícipes e a organização de eventos como a Noite do Mercado do Estreito, entre outros. Adicionalmente, foi criado um espaço de repouso na lateral do parque infantil, junto ao muro de vedação do pátio do Mercado Municipal, equipado com bancos em estrutura metálica, papeleiras/lixeiras e uma estrutura de sombreamento em madeira que, a prazo, será coberta por vegetação. Câmara Municipal de Câmara de Lobos

A autarquia salienta que este projecto era uma reivindicação antiga da população, que agora dispõe de um espaço renovado para as crianças da freguesia. Além disso, a intervenção no espaço envolvente da praça proporciona um local mais adequado para a realização de eventos como a Feira do Lagar, a Noite do Mercado do Estreito, o Cantar dos Reis e o Trail de Câmara de Lobos.