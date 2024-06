Condicionantes à circulação automóvel na baixa de Câmara de Lobos

A autarquia de Câmara de Lobos, no âmbito da obra “Requalificação Urbana da Cidade de Câmara de Lobos”, irá proceder à alteração temporária da circulação na Rua da Carreira, durante o período noturno, entre as 20h e as 7h, de 23 a 27 de junho de 2024.

Em nota à imprensa, a autarquia informa que, de forma a minimizar os impactos da intervenção, optou por proceder à intervenção durante o período noturno, mas deixa claro que sempre que possível e conforme a permissão da direção técnica da obra, será garantido o acesso automóvel aos moradores e aos veículos em situação de emergência.

Durante o decorrer da obra o escoamento da circulação automóvel, proveniente do Caminho do Ilhéu, Rua Nova da Praia, Rua da Portada e Rua Serpa Pinto, deverá ser efetuado através da Rua São João de Deus. O acesso dos moradores destas ruas deverá ser efetuado a partir da Praça da Autonomia.

Como alternativas à circulação automóvel, poderão ser utilizadas a Estrada João Gonçalves Zarco, Rua de Santa Cecília, Rua Frei Pedro da Guarda, Avenida Nova Cidade, Avenida da Autonomia, Praça da Autonomia e Rua Dr. João Abel de Freitas.

No troço compreendido entre a Rua da Carreira e o entroncamento com a Rua Dr. João Abel de Freitas, a circulação automóvel funcionará de forma alternada, regulada mediante sinalização luminosa.

Além das condicionantes à circulação, a autarquia informa que o estacionamento no parque de estacionamento tarifado situado ao lado do mercado municipal não será permitido durante o período da intervenção

"A Autarquia agradece a compreensão de todos e apela à colaboração dos munícipes e visitantes para o cumprimento das novas disposições temporárias, visando a melhoria e o desenvolvimento contínuo da nossa cidade. Reforçamos o nosso compromisso em minimizar os transtornos durante este período de obras, sendo que a data de termino das condicionantes poderá ser antecipada de acordo com o ritmo do decorrer da intervenção", conclui.