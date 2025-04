Onze cadáveres encontrados em região do sul do México

Os corpos de 11 pessoas foram hoje encontrados no sul do México, disse o Ministério Público da região da cidade de Teoanapa, marcada pela violência entre grupos criminosos.

As autoridades lançaram uma investigação na sequência da descoberta dos corpos em Tecoanapa, no estado de Guerrero (sul), tendo a imprensa local avançado que as mortes resultaram um confronto entre criminosos.

"Membros da polícia de investigação e dos serviços forenses deram os primeiros passos no local e recolheram pistas", acrescentou o Ministério Público, numa breve declaração.

O 'site' de notícias Milénio indicou que, depois do confronto, os assassinos alinharam os corpos ao lado de uma carrinha com um atrelado, que incendiaram em seguida.

Antigo bastião da guerrilha nos anos 70, o estado de Guerrero, tal como outras regiões mexicanas, tem sido afetado pela violência relacionada com o tráfico de droga.

Em novembro, foram encontrados 11 corpos em Guerrero, incluindo os de quatro menores, que faziam parte de um grupo de 17 membros desaparecidos da mesma família, de acordo com o gabinete do procurador responsável pela investigação.

No início de outubro, o presidente da câmara de Chilpancingo, a capital de Guerrero, foi decapitado poucos dias depois de ter tomado posse.

Guerrero foi também onde 43 estudantes da escola de formação de professores de Ayotzinapa desapareceram em setembro de 2014, um caso emblemático na lista das mais de 100.000 pessoas dadas como desaparecidas no México.

Há muito que se cultivam campos de papoilas no interior do país e o porto de Acapulco é uma porta de entrada e um mercado para a droga, com numerosos grupos de criminosos a disputar os territórios e a sujeitar a população a extorsões e raptos.

O estado alberga os famosos destinos turísticos de Acapulco e Zihuatanejo.