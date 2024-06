Câmara do Funchal intensifica combate ao mosquito 'Aedes aegypti' junto dos comerciantes

Quando os números apontam para um aumento significativo da actividade do mosquito 'Aedes aegypti' na cidade do Funchal, a Câmara Municipal reforçou as acções de sensibilização com vista ao combate deste que é o vector de transmissão da dengue, da febre amarela, da zika ou da chikungunia.

Em nota enviada à comunicação social, a autarquia refere que "as acções de sensibilização e informação são uma ferramenta importante para se fomentar uma mudança de atitudes, com vista a comportamentos mais sustentáveis". Embora reconheça o facto de "a sensibilização por si só não levar a mudanças permanentes", entendem os responsáveis do programa que este "é um passo muito importante para a consciencialização dos munícipes relativamente ao problema do mosquito 'Aedes aegypti'".

É neste âmbito de acção que se insere o programa de sensibilização porta-a-porta, este ano alargado também ao sector do comércio e serviços. Nestes contactos, é distribuído um desdobrável informativo, acompanhado de um flyer com informação adicional, dirigida a este setor específico. O arranque desta iniciativa teve lugar hoje, 27 de Junho, junto à Câmara Municipal do Funchal, contando com a presença da vereadora Nádia Coelho e da equipa do Museu de História Natural do Funchal.

"Esta acção faz parte de um conjunto alargado de iniciativas de informação e sensibilização que a autarquia tem efetuado e que pretende percorrer todos os estabelecimentos, das diversas freguesias do Funchal, localizados na baixa da cidade", referem, no comunicado, iniciativa que se insere, como notam, na Estratégia Municipal de combate ao mosquito 'Aedes aegypti', cuja presença está confirmada no Funchal desde 2005.