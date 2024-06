Funchal já investiu 1 milhão e 900 mil euros na reflorestação e combate às invasoras no Parque Ecológico

A Câmara Municipal do Funchal, através do Parque Ecológico, tem vindo a realizar diversas acções preventivas ao longo do ano, com objectivo de diminuir o risco de incêndio florestal, nomeadamente a manutenção, limpeza e operacionalidade dos 10 reservatórios, com capacidade 100m3/cada. Tem sido realizadas intervenções no controlo de espécies exóticas invasoras e na plantação de espécies autóctones.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, acompanhada da vereadora do ambiente, Nádia Coelho, explicou, durante uma visita feita esta tarde, as intervenções que têm sido desenvolvidas no Parque Ecológico do Funchal, na prevenção contra os incêndios florestais. Um investimento de 1 milhão e 900 mil euros, entre 2018 e 2024.

Em termos de meios operacionais, Cristina Pedra revelou que o PECOF, com uma área de 729 hectares, dispõe de 3 viaturas, um autotanque para prevenção e combate a fogos florestais, sublinhando ainda que foram admitidos seis funcionários nesta área, um reforço de meios humanos que já não acontecia desde o ano 2000.

A autarca adiantou, por outro lado, que foram realizadas 380 notificações a privados para que procedessem à limpeza dos seus terrenos.