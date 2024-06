Fan Zone do DIÁRIO em contagem decrescente para jogo entre Portugal e Turquia

É em clima de festa que os adeptos presentes no Largo da Restauração aguardam pelo segundo encontro da equipa das ‘quinas’ no Euro2024.

A menos de uma hora para o apito inicial em Dortmund, Alemanha, é em clima festivo, mas também de algum nervosismo que os adeptos que se encontram na Fan Zone do DIÁRIO, presente no Largo da Restauração, no Funchal, aguardam pelo encontro entre os dois primeiros classificados do Grupo F.

Para Ana Silva, que envergava o cachecol alusivo à selecção portuguesa, o espaço “reúne todos os ingredientes para uma tarde bem passada, onde até o bom tempo veio ajudar na festa” e não é a única a elogiar a iniciativa do DIÁRIO.

“Está um espaço muito agradável e proporciona todas condições para que os adeptos se possam reunir para festejar a possível vitória de Portugal”, referiu Vítor Freitas, que não deixou de se mostrar feliz pela única alteração na equipa portuguesa.

Roberto Martínez desfez a linha de três defesas utilizada frente à Chéquia, optando,frente à Turquia, por Palhinha em vez de Dalot.

“Prefiro este sistema, porque dá mais apoio ao meio-campo, em vez de apostar na zona dos corredores. Acredito que assim se vai distribuir melhor o jogo na zona central” referiu o mesmo adepto, sublinhando que Portugal vai vencer por 3-1, com golos de Ronaldo, Vitinha e Jota.

Para Michael Conceição a equipa das ‘quinas’ tem “a obrigação de ganhar, porque tem muito bons jogadores e pelo historial que tem nestas competições”, mas acredita que a Turquia, “pelo o que mostrou frente à Geórgia não nos vai facilitar a vida”.

Para além do ecrã gigante que tem transmitido em directo todas as partidas da competição, a animação também foi convocada e será abrilhantada com vários passatempos com direito a prémios.