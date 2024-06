Uma carrinha de 23 lugares, com a matrícula BI-60-HJ, foi furtada esta madrugada na Avenida Mário Soares, no Funchal.

O proprietário do veículo já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem tiver alguma informação sobre o paradeiro da carrinha para entrar em contacto com a PSP ou através do número 964523628.