Ageas Portugal notifica Concorrência da compra do Grupo One Clinics

A Ageas Portugal, que opera no ramo dos seguros, notificou ontem a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra do Grupo One Clinics.

"A operação de concentração consiste na aquisição pela Ageas Portugal Holdings SGPS do controlo exclusivo da Onestone - Health Care Investments e, indiretamente, das suas subsidiarias (Grupo One Clinics)", lê-se na informação hoje divulgada pela AdC no seu 'site'.

O Grupo One Clinics presta serviços de medicina física e de reabilitação, contando com 14 clínicas em Lisboa, Beja e Évora.

Quaisquer observações sobre esta operação devem ser enviadas à Concorrência no prazo de 10 dias úteis.